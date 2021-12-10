Эксперты прогнозируют рост рынка розничного онлайн-экспорта из России к концу года на 31%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России увеличится на 31% и составит $1,5 млрд к концу 2021 года. Об этом говорится в исследовании eBay и Data Insight (текст документа имеется в распоряжении ТАСС).

"Согласно данным, к концу года рынок вырастет на 31% и достигнет $1,51 млрд. Количество заказов из-за рубежа у российских онлайн-продавцов растет опережающими темпами относительно роста объема продаж - по прогнозу на конец 2021 года, количество экспортных посылок увеличится на рекордные 86% и составит 50,9 млн отправлений", - говорится в сообщении.

Среди наиболее популярных онлайн-площадок для экспорта 34% продавцов из РФ назвали eBay, 33% - Instagram, 26% - собственный сайт и/или мобильное приложение.

"За прошедший год число продавцов на маркетплейсе приблизилось к 50 тыс. (+40% относительно 2020), их выручка увеличилась на 33%, а средний чек вырос на 36%, в то время как по всему рынку он снизился на 29% (с $42 до $30) <…> Так, онлайн-площадки с внешней логистикой, а это преимущественно международные маркетплейсы, принесут в этом году российским предпринимателям $766 млн (при среднем чеке $99), в то время как на интернет-платформы с собственной доставкой - локальные маркетплейсы и магазины - придется $742 млн (при средней стоимости отправки в $17)", - приводятся в сообщении слова директора по региональным операциям eBay на глобальных развивающихся рынках Максима Уварова.

Лидерами экспортного оборота среди стран дальнего зарубежья стали США (15%), страны Евросоюза (9%), Израиль (4%), среди ближнего зарубежья - Белоруссия (29%), Казахстан (18%) и Украина (6%).

Самые растущие категории товаров на рынке

Наиболее динамично растущими категориями на рынке в 2021 году стали "Книги, игры, винил, диски" (+151%) и "Косметика" (+102%). Основная часть оборота от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями "Одежда и обувь" (40%), "Коллекционные товары" (11%), "Товары для дома и интерьера" (9%), "Электроника" (8%) и "Товары для спорта, отдыха и досуга" (5%).

В топ-5 по объему выручки у российских экспортеров на eBay стали "Мода" (30%), "Коллекционные товары" (31%), "Электроника" (16%), "Автозапчасти и аксессуары" (13%) и "Лайфстайл" (6%). Лидерами роста названы "Коллекционные товары" (+31% относительно 2020 года), "Автозапчасти и аксессуары" (+16%) и "Лайфстайл" (+10%).

Самые активные регионы

В топ-10 регионов по экспортной активности в 2021 году вошли Башкирия (региональный экспортный индекс = 331), Тюменская область (184), Кемеровская область (150), Санкт-Петербург (141), Москва (127), Республика Хакасия (123), Челябинская область (120), Удмуртия (119), Волгоградская область (117), Курганская область (112).

По данным исследования, лидерами роста среди российских федеральных округов стали Южный (+26), Уральский (+25) и Приволжский (+20) федеральные округа.

"В 2021 году интерес к онлайн-экспорту появился у многих предпринимателей, которые раньше не торговали на внешние рынки. Согласно данным eBay, только в августе более 8 тыс. селлеров выставили свое первое товарное объявление на маркетплейсе, что на 110% выше аналогичного показателя прошлого года. Количество же активных листингов на площадке превысило 2 млн, увеличившись на 16% относительно 2020 года. Мы также видим, что 20% от всего объема выручки российских продавцов eBay приходится на продажи новых экспортеров, а их средний чек на 120% выше, чем аналогичный показатель у других селлеров площадки. Так, у тех, кто зарегистрировался в этом году на eBay, особенно высокий средний чек в категориях "Товары для майнинга" ($1102), "Цифровые камеры" ($1051), "Женские сумки" ($900), "Часы" ($726), "Мужские кроссовки" ($303)", - пояснил Максим Уваров.

Об исследовании

Данные для исследования собрали в рамках экспертных интервью и анализа внутренних данных компаний - участников рынка, которые были собраны компанией Data Insight в ноябре 2021 года.

В исследовании приняли участие логистические компании, крупнейшие онлайн магазины и экспортеры.