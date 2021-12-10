"Открытие" предоставит до 12,8 млрд руб. на экологичное производство черновой меди УГМК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк "Открытие" планирует предоставить АО "Святогор" - предприятию группы Уральской горно-металлургической компании (УГМК) - кредитную линию на 12,8 млрд рублей сроком на восемь лет. Деньги будут направлены на модернизацию производства черновой меди с использованием экологически чистой технологии Ausmelt, говорится в сообщении кредитной организации.

"Кредитная линия на 12,8 млрд рублей сроком на 8 лет будет открыта АО "Святогор" - предприятию группы УГМК, одной из крупнейших горно-металлургических компаний России. Банк профинансирует модернизацию производства черновой меди за счет использования современной экологически чистой технологии "Ausmelt", - говорится в сообщении.

Такой метод плавки минимизирует вредное влияние производства на окружающую среду, позволяя утилизировать весь объем технологических газов. Его использование способствует выводу производства меди в регионе на самый современный мировой уровень и при этом увеличению мощности производства до 110 тыс. тонн в год, уточняется в сообщении. Проект получил поддержку государства в виде субсидии на компенсацию затрат по кредитам в рамках национального проекта "Экология".

Уральская горно-металлургическая компания - российский горно-металлургический холдинг, крупнейший производитель меди, цинка, угля и драгоценных металлов в стране, объединяющий более 40 промышленных предприятий в России и за рубежом.