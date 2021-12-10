Промышленные компании Москвы в 2022 году примут участие в пяти международных выставках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Столичные компании косметической, строительной и пищевой отраслей примут участие в пяти международных выставках, которые пройдут в 2022 году в Италии, Индонезии, Катаре, Казахстане и Узбекистане. Об этом сообщается в пятницу на информационном портале мэра и правительства Москвы.

"Несмотря на эпидемиологические ограничения во многих странах, мировая торговля не остановилась, и встречи, направленные на ее развитие, продолжают проходить в формате Covid-free. Наши специалисты определили ключевые международные мероприятия следующего года, в которых стоит поучаствовать столичным экспортерам. По итогам отбора ими стали четыре промышленные выставки в наиболее перспективных для московских компаний регионах - Европе, Ближнем Востоке, Юго-Восточной и Средней Азии, а также одна пищевая выставка, которая пройдет в Казахстане - второй среди стран по объему столичного экспорта агропромышленного комплекса в январе - сентябре 2021 года", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

В следующем году у столичных косметических компаний будет возможность представить свою продукцию на европейских рынках и принять участие в крупной региональной выставке косметической промышленности Cosmoprof Worldwide Bologna. Она пройдет 10-14 марта 2022 года. Также в первом квартале 2022 года состоится "Иннопром". Большая промышленная неделя в Индонезии". Мероприятие пройдет в Джакарте - экономическом центре Юго-Восточной Азии. Общий стенд московских промышленников будет представлен и на индустриальной выставке "Иннопром" в Узбекистане, которая пройдет с 25 по 27 апреля 2022 года в Ташкенте.

Каждому участию в выставке и организации бизнес-миссии предшествует большая работа специалистов центра "Моспром", которая включает аналитическое исследование рынка, адаптацию материалов, поиск и верификацию покупателей, заинтересованных в столичной продукции, подготовку к будущим переговорам с учетом всех технических и языковых аспектов. После окончания мероприятий специалисты "Моспрома" продолжают оказывать методическую помощь и сопровождают московские компании вплоть до заключения экспортных контрактов и, если есть необходимость, отгрузок продукции.

"В 2021 году специалисты центра "Моспром" организовали 120 столичным компаниям участие в 13 бизнес-миссиях и 10 международных выставках по промышленному и агропромышленному направлениям. Всего в рамках этих мероприятий было проведено около 1,5 тыс. b2b-встреч. Среди регионов, в которых проходили байерские мероприятия, страны Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Восточной Азии и Африки", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

Центр "Моспром", подведомственный департаменту инвестиционной и промышленной политики Москвы, занимается индивидуальной поддержкой столичного крупного и среднего бизнеса. Его эксперты анализируют целевые рынки для производителей и осуществляют индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. Также они бесплатно помогают экспортерам с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом, обеспечивают участие в международных выставках.