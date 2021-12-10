Финансирование программы "Социальный контракт" в Бурятии увеличится в 2022 году

УЛАН-УДЭ, 10 декабря. /ТАСС/. Финансирование федеральной программы "Социальный контракт" в Бурятии, цель которой - оказать помощь людям в сложной жизненной ситуации, увеличится в 2022 году и составит 360 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС в пятницу консультант информационно-аналитического отдела республиканского министерства социальной защиты населения Мария Ивайловская.

"В следующем году на реализацию программы предусмотрено 360 млн рублей. Это на 100 млн рублей больше, чем объем финансирования в 2021 году. Поддержка будет оказана большему количеству малообеспеченных семей", - сообщила Ивайловская.

В республике программа работает 10 лет: федеральную поддержку для ее реализации регион впервые получил в 2020 году, до этого малообеспеченным жителям помогали за счет республиканского бюджета. "С этого года работа ведется в рамках нацпроекта "Демография", финансирование в 2021 году составило 266 млн рублей, из них 250 млн рублей - это федеральные средства, 16 млн рублей - из республиканского бюджета. В настоящее время участниками "Социального контракта" являются более 2 тыс. человек", - отметила представитель министерства.

Программа дает возможность выйти из трудной жизненной ситуации малоимущим семьям. С семьей заключается договор, помощь оказывается в натуральном или денежном выражении. Людям предоставляется корова для ведения личного подсобного хозяйства, либо 50 тыс. рублей - деньги могут быть направлены на открытие собственного дела, предпринимательства, развитие личного подсобного хозяйства. Комплексную помощь участникам программы оказывают республиканское агентство занятости населения, органы местного самоуправления, налоговые органы, образовательные учреждения и центр предпринимательства "Мой бизнес".

"Чаще всего люди открывают свое дело в сфере обслуживания, это парикмахерские, пошивочные и ремонтные мастерские. В районах наблюдается тенденция к открытию фитнес-залов - в основном этим направлением занимаются женщины. Мужчины, как правило, вкладывают средства в автомастерские, производство пиломатериалов, оборудование для обработки почвы", - отметила Ивайловская.

Нацпроект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".