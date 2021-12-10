Белоруссия будет компенсировать потери от санкций за счет рынков РФ, стран Азии и Африки

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Белоруссия намерена компенсировать потери от западных санкций наращиванием присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая в пятницу в парламенте

"Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай. Прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений - около 6%. Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал он.