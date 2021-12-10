Белоруссия в 2021 году выплатила по внешним долгам почти $2 млрд

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Белоруссия в 2021 году уже погасила около $2 млрд по внешним долгам, по итогам года все долговые обязательства будут выполнены в полном объеме. Об этом сообщил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая в парламенте.

"Мы рассчитались по внешним долгам в текущем году практически на $2 млрд. И до конца года на эти цели направим еще $280 млн. Таким образом выплаты по внешнему долгу будут обеспечены в текущем году в полном объеме", - сказал премьер, которого цитирует агентство БелТА.

По словам премьера, Белоруссия намерена компенсировать потери от западных санкций наращиванием присутствия на рынках России, стран Азии и Африки.

"Потери на западном направлении от санкций мы оценили, компенсируем их за счет наращивания присутствия на рынках России, стран Азии и Африки. Стратегическими партнерами остаются для нас Россия и Китай. Прирост экспорта на этих рынках планируем в пределах средних значений - около 6%. Активно будем работать по расширению географии поставок", - сказал он.