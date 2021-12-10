Новак считает, что сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Соглашение ОПЕК+, в рамках которого уже пять лет регулируются объемы добычи нефти, позволило вернуть инвестиции в нефтяную отрасль, а также доверие к ней. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы позитивно оцениваем те совместные действия, которые были с 2016 года. Они позволили нам вернуть инвестиции, вернуть отрасли доверие. Это стратегически более долгосрочный период планировать свою деятельность", - сказал он.

По словам Новака, волатильность на нефтяном рынке на сегодняшний день не такая высокая благодаря сделке ОПЕК+. "Очень четко понимаем, что происходит мониторинг ситуации каждый месяц, принимаем наиболее правильные решения", - добавил вице-премьер.

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, было подписано 5 лет назад - 10 декабря 2016 года - на фоне падения мировых цен на энергоносители. Тогда страны - участницы соглашения договорились уменьшить совокупную добычу на 1,758 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года. Участников соглашения в СМИ начали называть альянсом ОПЕК+.