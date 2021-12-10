МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт РФ в 2021 году превысит $180 млрд. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"Сегодня уже можно говорить, что глобальные рынки в целом оправились от шока, который вызвала пандемия. Россия не только вернулась на докризисный уровень, но и превысила его. В том числе хорошие результаты показывает и несырьевой неэнергетический экспорт. В текущем году ожидается, что его объем составит свыше $180 млрд. И это станет самым высоким показателем за последние три года. Важно, что увеличение экспортных поставок превысило темпы мировой торговли", - заявил премьер.

Он также считает выполнимой задачу наращивания российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров.

Глава кабмина призвал увеличить долю компаний, ориентированных на экспорт, сейчас их в России менее 1%.

"Сейчас компаний, ориентированных на экспорт, у нас менее 1%. Этот дисбаланс предстоит преодолеть", - сказал премьер.

По словам премьер-министра, баланс на внешних рынках еще не найден, сохраняется турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров.

"Даже в условиях позитивного тренда ситуация требует пристального внимания и контроля. Баланс на внешних рынках еще не найден. Мы наблюдаем резкие колебания ценовой конъюнктуры. Из-за введенных ограничений и закрытых границ нарушены логистические цепочки. Сохраняется турбулентность в торговой политике и локальные дефициты товаров. По-прежнему остаются реальными риски для усиления протекционизма", - сказал Мишустин.

По его словам, "для наращивания российского экспорта несырьевых неэнергетических товаров нужны значительные трансформационные процессы в экономике, и такая задача выполнима".

Экспортеры продукции двойного назначения в России с сегодняшнего дня смогут получать соответствующую лицензию в электронном виде, заявил Мишустин.

"Правительство приняло еще одно решение: теперь экспортерам станет значительно проще лицензировать продукцию двойного назначения, в отношении которой установлен экспортный контроль. Процедура полностью оцифрована. И с сегодняшнего дня подавать документы, а затем получать лицензию можно будет в электронном виде", - сказал глава кабмина.