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Тамбовская область получит почти 1 млрд рублей на реализацию соцпрограмм

Из них 700 млн рублей направят на социально значимые мероприятия в регионе

ТАМБОВ, 10 декабря. /ТАСС/. Тамбовская область получит из федерального бюджета почти 1 млрд рублей. Средства направят на реализацию значимых социальных программ, в том числе повышение зарплат врачей, учителей, работников культуры и соцзащиты, сообщает в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Почти 1 млрд рублей Тамбовская область получит из федерального бюджета на поддержание сбалансированности регионального бюджета. За счет этих средств будут профинансированы расходы на увеличение зарплаты работникам бюджетной сферы, а также на реализацию первоочередных и социально значимых мероприятий", - сообщили в администрации.

По словам врио губернатора региона Максим Егоров, почти 300 млн рублей из дополнительно полученных средств направят на повышение зарплаты учителей, врачей, сотрудников сферы культуры и социальной защиты. "700 млн рублей будут распределены на социально значимые мероприятия, которые необходимо провести в регионе. Сформируем предложения по поправкам в бюджет и направим на утверждение в областную думу", - сообщил Егоров, отметив, что необходимо навсегда уйти от практики дефицитного бюджета.

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