Минпромторг ожидает создания в 2027 году отечественной водородной турбины мощностью 65 МВт

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Мощность первой российской водородной турбины составит 65 МВт, она должна быть создана в 2027 году, заявил замглавы Минпромторга РФ Михаил Иванов.

"Согласно отраслевым исследованиям, использование в турбине метано-водородной смеси позволяет сократить объемы выбросов углекислого газа примерно в половину. Мы очень внимательно следим за развитием этих технологий и рассчитываем, что первая подобная отечественная турбина мощностью 65 МВт увидит свет уже в 2027 году", - сказал он на энергофоруме "Инновации. Инфраструктура. Безопасность.".

Иванов отметил, что водородные турбины также можно применять на компрессорных станциях магистральных газопроводов, тем самым уменьшая углеродный след в газодобывающей отрасли. "В России такое оборудование разрабатывают лидеры энергетического машиностроения - это, например, компания "Силовые машины", Объединенная двигателестроительная корпорация", - добавил он.

Россия планирует в течение ближайших пяти - шести лет создать водородные турбины для перевода части генерации на водород, говорил в начале декабря глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

В начале августа правительство РФ утвердило концепцию развития водородной энергетики в России. Первый ее этап рассчитан на 3,5 года, он предполагает создание профильных кластеров и реализацию пилотных проектов по производству и экспорту водорода, а также применение водородных энергоносителей на внутреннем рынке.

На следующих этапах (до 2035 и 2050 годов) планируется создать крупные ориентированные на экспорт производства, перейти к серийному применению водородных технологий в различных секторах экономики от нефтехимии до жилищно-коммунального хозяйства.