Литовская таможня не пропустила груз из Франции для компании "Белавиа" из-за санкций ЕС

ВИЛЬНЮС, 10 декабря. /ТАСС/. Литовская таможня сообщила в пятницу, что в связи с санкциями ЕС против Белоруссии вернула отправителю из Франции груз, который предназначался белорусской авиакомпании "Белавиа".

"Решение не оформлять экспортную декларацию принято, так как не был получен договор между предприятиями, доказывающий, что сделка заключена до 25 июня этого года, - говорится в сообщении на сайте таможни. - Экспорт для включенных в санкционные пакеты ЕС предприятий по заключенным позже договорам запрещен".

Согласно сообщению, груз стоимостью €154 тыс. представлял собой оборудование для обслуживания гражданских самолетов, которое направила из Франции компания Embraer Aviation France.

2 декабря ЕС ввел в действие пятый пакет санкций в отношении Белоруссии, в него включены 17 физических лиц и 11 организаций. Министерство финансов США также ввело ограничения в отношении государственных долговых бумаг Белоруссии, запретив операции с новыми долговыми обязательствами республики, выпущенными после 2 декабря, со сроком погашения более 90 дней. Кроме того, из-за миграционного кризиса и в свете утверждений об ущемлении гражданских свобод в республике в санкционные списки были внесены 20 физических и 12 юридических лиц, а также три воздушных судна. О введении дополнительных санкций объявили также власти Великобритании и Канады.