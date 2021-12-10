На ремонт школ в Каякентском районе Дагестана направили более 8 млн рублей

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Итоги реализации регионального проекта "100 школ" подвели в Каякентском районе Дагестана. Общий объем финансирования ремонтных работ в 2021 году составил порядка 8,2 млн рублей, сообщили в пятницу журналистам в пресс-службе Министерства экономики и территориального развития Республики Дагестан.

"В общеобразовательных организациях Каякентского района состоялась торжественная приемка ремонтных работ, проведенных в рамках республиканского проекта "100 школ".

В этом году участие в проекте приняли три школы муниципалитета: Нововикринская, Каранайаульская и Джаванкентская. Общий объем финансирования ремонтных работ составил порядка 8,2 млн рублей, из которых 5,3 млн рублей были выделены из республиканского бюджета, 600 тыс. рублей - из муниципального, 2,3 млн рублей - внебюджетные источники",- говорится в сообщении.

Отмечается, что в одной из школ ремонтные работы проводились в старом корпусе, что позволило разгрузить основной блок и перейти на односменный режим обучения.

"В Джаванкентской школе в рамках проекта пристроили новое здание, в котором расположили теплые санузлы, пищеблок, столовую и два просторных классных кабинета.

В Каранайаульской общеобразовательной организации участие в проекте позволило модернизировать систему отопления с установкой новых котлов и заменой всех батарей и труб", - добавили в пресс-службе.