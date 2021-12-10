На маркетплейсах может появиться возможность идентификации через биометрию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Банк России планирует предусмотреть возможность биометрической идентификации на финансовых платформах, говорится в проекте основных направлений цифровизации финансового рынка на период 2022-2024 годов.

В связи с этим регулятором будет осуществляться сопровождение проекта федерального закона No 1080911-7 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и иных регуляторных инициатив, предусматривающих соответствующие изменения.

ЦБ также намерен создать правовые условия для расширения линейки продуктов и сервисов на финансовых платформах, включая пенсионные продукты, кредитование микрофинансовыми организациями субъектов малого и среднего бизнеса, а также предоставления финансовыми платформами услуг в качестве агентов Агентства по страхованию вкладов.

Регулятор также заинтересован в создании правовых условий для осуществления возможности интеграции маркетплейса с оператором информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и оператором обмена цифровых финансовых активов на базе одного юридического лица.

При этом для исключения арбитража с иными каналами реализации инвестиционных продуктов на финансовые платформы планируется распространить механизм индивидуальных инвестиционных счетов (открытие нескольких ИИС на одно физическое лицо запрещено).

Также предполагается расширить функционал регистратора финансовых транзакций в части предоставления по распоряжению клиента иным лицам информации о его операциях с финансовыми активами.