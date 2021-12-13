Это кредит? Это рассрочка? Не совсем. Как работают сервисы "покупай сейчас, плати потом"

Время перед Новым годом — часто испытание для личного бюджета. Подарки, украшения, праздничное застолье, наряды и развлечения на каникулах — все это требует денег. И нередко предновогодний и январский кассовый разрыв население может закрывать кредитами. Как подготовиться к праздникам, чтобы по возможности избежать этого, мы писали здесь.
Тем не менее рынок в России в настоящий момент предлагает несколько решений, как можно купить товары в рассрочку на заемные средства. Это и классические POS-кредиты, которые оформляются непосредственно в торговых точках для покупки конкретной вещи, и рассрочки от банков, а также относительно новые BNPL-сервисы. Последние позволяют оплачивать покупку по частям и при этом не оформлять кредит. Чем, кстати, привлекли внимание Центробанка.
Рассказываем, что собой представляют BNPL-сервисы.
Что такое BNPL-сервисы и как они работают?
BNPL, или "buy now, pay later", с английского переводится как "покупай сейчас, плати потом". Казалось бы, под эту формулировку подходят и привычные POS-кредиты, и рассрочки. Но нет, BNPL — это отдельный вид краткосрочного финансирования покупателей, который позволяет приобретать товары и оплачивать их позднее.
В зарубежной практике не все BNPL-программы одинаковы, но общие принципы есть:
- Покупатель выбирает товар, на который распространяется BNPL-решение, и оформляет покупку.
- Дальше он получает одобрение системы, которая делит сумму покупки на несколько частей. Как правило, равных, но не всегда.
- Затем покупатель платит первый взнос.
- И в дальнейшем — в установленный срок — возвращает по частям остаток.
На российском рынке концепцию BNPL осваивают разные компании и банки. Так, в 2021 году появились сразу два BNPL-сервиса: "Сплит" от "Яндекса" и "Доли" от Тинькофф банка. Первый работает на платформе "Яндекс.Маркет", второй доступен при покупке в магазинах-партнерах. Процедура у обоих сервисов во многом идентична бизнес-модели шведской Klarna — крупнейшего в мире по итогам 2020 года BNPL-провайдера.
- При покупке нужно указать свои данные: ФИО, дату рождения, номер телефона и адрес электронной почты. При этом "Сплит" самостоятельно подтягивает данные из аккаунта покупателя — услуга доступна только авторизованным пользователям. "Доли" в свою очередь автоматически регистрируют покупателя в своей системе. В любой момент сервис может потребовать предоставить подтверждение, что информация о покупателе достоверна.
- После сервис самостоятельно делит оплату на четыре части, которые выплачиваются в течение шести недель. Они могут быть равными — по 25%. Или первый платеж может быть больше — например, приблизительно 57,1%, а оставшиеся три платежа — по 14,3% соответственно (пример реальной покупки с помощью "Сплита"). В практике зарубежных BNPL-компаний есть решения и с бóльшими сроками.
- Сразу же надо внести первый платеж любой банковской картой. Следующие платежи будут автоматически списываться именно с нее.
- Незадолго до даты следующего платежа сервис напомнит о скором списании.
Разве это не похоже на обычную рассрочку?
Обычно широко распространенные программы рассрочки типа 0-0-12 (0% годовых на 12 месяцев без первоначального взноса), которые предлагают магазины, — это тоже кредитный продукт. В нем задействованы три стороны — магазин, покупатель и банк.
Например, цена бытовой техники — 120 тыс. рублей. Покупатель оформляет ее в рассрочку по схеме 0-0-12, заключает договор с банком и платит по 10 тыс. рублей каждый месяц весь следующий год. Переплаты на первый взгляд действительно никакой.
Но 120 тыс. рублей — это цена для покупателя. А вот для банка магазин сделал скидку, скажем, 20%. И тогда магазин получит за устройство 96 тыс. рублей, а 24 тыс. рублей уйдут банку в качестве процентов.
Есть еще вариант "чистой" рассрочки, когда ретейлер заключает с покупателем договор, который прописывает условия, какими частями тот будет оплачивать покупку. То есть здесь банк не участвует. И встречается подобная схема не часто.
BNPL-схемы похожи на первый вариант рассрочки тем, что в них тоже участвуют три стороны. Продавец, покупатель и компания-провайдер. У "Яндекса" это ООО "Яндекс.Сплит", у Тинькофф банка — ООО "ТКС". Провайдер оплачивает продавцу всю сумму покупки, и дальше покупатель расплачивается уже именно с ним.
Для этого он заключает с компанией-провайдером договор поручения. По его условиям покупатель выступает доверителем, а компания-провайдер — поверенным. Первый доверяет второй заключить от его имени договор купли-продажи и оплатить его (совершить покупку), а сам обязуется возместить издержки (потраченную сумму).
Важно: совершая покупку с помощью BNPL-сервиса, клиент автоматически соглашается на условия договора. Поэтому лучше с ними ознакомиться заранее — сделать это можно на сайтах и "Долей*, и "Сплита"*.
Изучение документов поможет разобраться, с чем вы имеете дело. Например, сервис "Мокка" также позиционируется как классический BNPL. Но вот по документам выходит, что клиент заключает договор потребительского займа с микрофинансовой организацией.
Есть ли ограничения для использования BNPL-сервисов?
Как минимум покупатель, конечно, должен быть дееспособным и достичь возраста, необходимого для совершения сделок, предусмотренных договором поручения. Напомним, полная дееспособность по российскому законодательству наступает, как правило, с 18 лет.
Кроме того, не все товары подпадают под действие программ. Например, на "Яндекс.Маркете" в "Сплите" нельзя оплатить электронику, компьютерную технику, продукты и алкоголь. И "Долями" также можно платить только часть товаров магазинов — партнеров банка.
Можно ли вернуть товар, купленный с помощью BNPL-сервиса?
BNPL-сервисы, работающие в России, подчеркивают, что товар можно вернуть без дополнительных ограничений — на общих условиях.
Есть ли плата за использование сервиса?
Как правило, нет.
Если говорить именно о российской практике, то по закону договор поручения подразумевает возможность, что покупатель платит поверенному вознаграждение за его услуги. Но и "Сплит", и "Доли" не берут вознаграждения — это прописано в их договорах.
Если я ничего не плачу дополнительно, тогда чем BNPL-сервисы выгодны компаниям?
Покупатель действительно не платит, платит продавец. Ретейлеры, которые позволяют покупать свои товары с помощью BNPL-сервисов, платят тем комиссию. Так, например, у "Долей" это 4% от суммы заказа, а у "Сплита" — 5% с учетом расходов на интернет-эквайринг.
Компаниям и банкам, которые создают BNPL-сервисы, те выгодны, потому что позволяют привлекать новых клиентов — юридических лиц и повышать общую лояльность. Кроме того, именно провайдеры собирают штрафы, если клиент нарушает сроки оплаты.
В магазины BNPL-сервисы привлекают больше покупателей и помогают нарастить средний чек заказа. Рассмотрим пример. Холодильник стоит 30 тыс. рублей. Если его нельзя оплатить по частям, желающих купить оказывается, скажем, двое. Тогда продавец заработает 60 тыс. рублей. Если же он подключается к BNPL-сервису, то лишается части заработка — он должен отдать, например, 5% за пользование сервисом. Но на предложение откликаются уже пять человек, которые не могут себе позволить выложить сразу 30 тыс. рублей, но готовы потратить такую сумму по частям. С одного такого холодильника продавец получит не 30 тыс., а 28,5 тыс. рублей, но его итоговая выручка составит 142,5 тыс. рублей.
Такая же логика работает при рассрочках, в которых участвуют банки. Только здесь третья сторона — это компания-провайдер.
Рассмотренная ситуация условная, но, например, платежная система Mastercard выяснила, что BNPL-решения увеличивают средний объем продаж на 45% и сокращают количество брошенных корзин на 35%. А в США, согласно опросу компании Cardify, более 45% покупателей собираются в 2021 году частично или полностью оплачивать предпраздничные траты с помощью BNPL-решений. Когда сумму можно разбить на несколько платежей, решиться на покупку оказывается проще.
В этом удобстве, впрочем, кроется и риск для потребителей, считают эксперты Fitch Ratings. BNPL стимулируют рост спонтанных покупок и увеличивают долговую нагрузку.
Выдачу обычных кредитов регулирует ЦБ. А на BNPL-сервисы его контроль тоже распространяется?
Особенность BNPL-сервисов как раз в том, что, хотя фактически он создает долговую нагрузку на бюджет потребителя, это не кредитный продукт. Что и вызывает беспокойство регулятора и экспертов.
Компания-провайдер не обязана сообщать в бюро кредитных историй о подобной покупке. Для потребителя, с одной стороны, это плюс: она не скажется на его кредитном рейтинге. Но, с другой стороны, это же значит, что, когда банк захочет оценить платежеспособность клиента, он просто не увидит этот долг и его оценка будет неверна.
Также в отличие от кредита, кредитной карты или "банковской" рассрочки компания-провайдер не обязана проверять кредитоспособность покупателя. Хотя, например, в договоре "Сплита" указано, что пользователь разрешает передавать свои персональные данные в бюро кредитных историй "Экивакс", Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) и Объединенное кредитное бюро (ОКБ) "с целью выявления уровня благонадежности доверителя".
И так как это не кредитный продукт, на потребителя не распространяется защита закона "О потребительском кредите".
Так что неудивительно, что в ноябре 2021 года ЦБ разослал банкам и МФО письмо, в котором предостерег тех от участия в подобных сервисах рассрочки. По мнению ЦБ, отсутствие кредитного договора, оформленного в соответствии с законом, "ухудшает положение потребителей". Впрочем, речь идет не о запрете таких сервисов, скорее об их дальнейшем регулировании.
В ОКБ объявили, что планируют включать в кредитные истории заемщиков сведения о предоставленных им небанковских продуктах. Речь идет в том числе и о BNPL-сервисах. По оценке ОКБ, доля BNPL-транзакций в России сейчас составляет лишь 3% от общего объема, но может достичь порядка 150 млрд рублей за 2021 год.
А что меня ждет, если не заплачу остаток суммы за покупку?
"Сплит" в случае любых нарушений по договору как минимум может отказаться заключать в будущем аналогичные договоры с проштрафившимся пользователем.
Сервис от Тинькофф банка более конкретен: если клиент нарушит сроки выплаты, то его ждет штраф в размере 5% от доли, которую он должен был заплатить. Это соответствует зарубежной практике. Кроме того, по договору "Доли" имеют право продавать свои права и/или обязательства третьим лицам. То есть сервис свободно может передать долг клиента коллекторам.
А вот "Сплит" так просто избавиться от долга не сможет. По его договору стороны могут передать свои права третьей стороне только с согласия друг друга.
Впрочем, никто не отменял возможность взыскания долгов через суд.
Какие у BNPL-сервисов перспективы?
В настоящее время крупнейшими игроками на мировом BNPL-рынке являются Klarna, Afterpay, Affirm, Zip, Sezzle, Splpitit и Openpay. При этом одна только шведская Klarna насчитывает 90 млн активных пользователей в 17 странах, которые ежедневно совершают около 2 млн транзакций.
По итогам 2020 года рынок "покупай сейчас, плати потом" эксперты оценили в $4,07 млрд и предрекли ему ежегодный рост больше чем на 20% вплоть до 2028 года.
Пандемия способствовала развитию рынка BNPL. Ведь в условиях кризиса, ограничившего доходы домохозяйств, те закономерно ищут способы финансирования потребностей. А технологическая простота BNPL-сервисов привлекает молодежь. Так что со временем они могут потеснить классические кредитные решения, прогнозируют рыночные игроки.
* Все данные договоров приведены в редакции от 10.12.2021.
Арина Раксина