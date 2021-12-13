Это кредит? Это рассрочка? Не совсем. Как работают сервисы "покупай сейчас, плати потом"

Обычно широко распространенные программы рассрочки типа 0-0-12 (0% годовых на 12 месяцев без первоначального взноса), которые предлагают магазины, — это тоже кредитный продукт. В нем задействованы три стороны — магазин, покупатель и банк.

Например, цена бытовой техники — 120 тыс. рублей. Покупатель оформляет ее в рассрочку по схеме 0-0-12, заключает договор с банком и платит по 10 тыс. рублей каждый месяц весь следующий год. Переплаты на первый взгляд действительно никакой.

Но 120 тыс. рублей — это цена для покупателя. А вот для банка магазин сделал скидку, скажем, 20%. И тогда магазин получит за устройство 96 тыс. рублей, а 24 тыс. рублей уйдут банку в качестве процентов.

Есть еще вариант "чистой" рассрочки, когда ретейлер заключает с покупателем договор, который прописывает условия, какими частями тот будет оплачивать покупку. То есть здесь банк не участвует. И встречается подобная схема не часто.

BNPL-схемы похожи на первый вариант рассрочки тем, что в них тоже участвуют три стороны. Продавец, покупатель и компания-провайдер. У "Яндекса" это ООО "Яндекс.Сплит", у Тинькофф банка — ООО "ТКС". Провайдер оплачивает продавцу всю сумму покупки, и дальше покупатель расплачивается уже именно с ним.

Для этого он заключает с компанией-провайдером договор поручения. По его условиям покупатель выступает доверителем, а компания-провайдер — поверенным. Первый доверяет второй заключить от его имени договор купли-продажи и оплатить его (совершить покупку), а сам обязуется возместить издержки (потраченную сумму).

Важно: совершая покупку с помощью BNPL-сервиса, клиент автоматически соглашается на условия договора. Поэтому лучше с ними ознакомиться заранее — сделать это можно на сайтах и "Долей*, и "Сплита"*.

Изучение документов поможет разобраться, с чем вы имеете дело. Например, сервис "Мокка" также позиционируется как классический BNPL. Но вот по документам выходит, что клиент заключает договор потребительского займа с микрофинансовой организацией.