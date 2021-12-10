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Лукашенко предложил активнее в рамках ЕАЭС развивать импортозамещение

Президент Белоруссии подчеркнул, что страна "может себя обеспечить всем необходимым"

МИНСК, 10 декабря. /ТАСС/. Государствам - членам Евразийского экономического союза необходимо активнее развивать импортозамещение и насыщать рынок союза продукцией своих производителей. Об этом заявил в пятницу президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего Евразийского экономического союза в режиме видеоконференции.

"Мы можем себя обеспечить всем необходимым. Хватит нам ориентироваться на западные памперсы и чипсы. Мы сами можем произвести даже это", - отметил белорусский президент.

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссия
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