Бизнес просит установить в законопроекте о QR-кодах формат контроля документов посетителей

"Считаем, что в законопроект должны быть внесены изменения, позволяющие установить удобный для бизнеса формат контроля QR-кодов и паспортов при взаимодействии с посетителями (клиентами). В законе должны быть прописаны полномочия работников предприятий, которые проводят проверку этих документов", - сообщается в письме.

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. "Опора России" направила в Госдуму предложения по законопроекту об использовании QR-кодов о вакцинации от коронавируса, в частности, деловое объединение считает необходимым установить удобный для бизнеса формат контроля QR-кодов и паспортов при взаимодействии с клиентами. В законе должны быть прописаны полномочия работников, проверяющих такие документы, говорится в письме президента бизнес-объединения Александра Калинина спикеру Госдумы Вячеславу Володину (есть в распоряжении ТАСС).

Как отметили в "Опоре России", наличие федерального регулирования позволит обеспечить единство экономического пространства, при этом высшие должностные лица субъектов РФ "должны иметь достаточные полномочия по принятию управленческих решений по введению (отмене) ограничительных мер". "В этой связи считаем избыточным дополнение ст. 51 федерального закона от 30.03.1999 номер 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" новым п. 4, вводящим обязанность для региональных и муниципальных органов власти в трехдневный срок принять меры, предлагаемые главными государственными санитарными врачами или их заместителями", - говорится в письме.

"Опора России" также предлагает предусмотреть в законопроекте положения, позволяющие после 1 февраля 2022 года посещать объекты, на которых введены ограничения, при наличии отрицательного ПЦР-теста. В деловом объединении считают, что у граждан, переболевших без обращения в медорганизацию, также должна быть возможность посещать объекты, где введены ограничения.

По мнению "Опоры России", нецелесообразно введение региональных ограничений работы предприятий (по заполняемости, режиму работы и проч.) в случае, когда доступ на территорию осуществляется по QR-коду. "Считаем необходимым предусмотреть в законопроекте соответствующий принцип недопустимости введения дополнительных ограничений в случае обеспечения доступа на территорию только при наличии QR-кода", - сообщается в письме.

Также деловое объединение предложило предусмотреть для торговых центров и непродовольственной розницы поддержку со стороны регионов за счет трансферта из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, "увязанного с предоставлением поддержки пострадавшим секторам экономики, не охваченным федеральными мерами поддержки". "Предлагаем предусмотреть в законопроекте положения о недопустимости введения ограничений на внутригородские перемещения граждан только по QR-кодам. Такие ограничения могут быть только в отношении межрегиональных и зарубежных перемещений", - говорится в письме.

О законопроектах

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.