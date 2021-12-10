Российские пользователи сообщают о сбоях в работе мобильного приложения Сбербанка

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Перебои в работе мобильного приложения Сбербанка наблюдаются в пятницу у пользователей из России. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

По информации сервиса, в 12:37 мск число жалоб достигало 509. Отмечается, что 45% пожаловавшихся пользователей испытывают проблемы с мобильным банкингом, у 35% есть проблемы с переводом средств, у 21% есть сложности с онлайн банкингом. Наиболее активно, по данным сервиса, о неполадках сообщали пользователи в Москве и Санкт-Петербурге.

"Сегодня, по техническим причинам, ряд клиентов может столкнуться с затруднениями при отображении баланса по картам и вкладам. Все остальные сервисы банка работают в штатном режиме. В самое ближайшее время технические специалисты исправят ситуацию. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.