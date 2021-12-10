В Подмосковье выделили дополнительные субсидии для производителей пищевой продукции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Московской области до конца 2021 года предоставят дополнительные субсидии производителям пищевой продукции и товарной рыбы, общая сумма дополнительной финансовой поддержки составит около 13 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

"Правительством региона выделены дополнительные средства на поддержку пищевых и перерабатывающих предприятий, а также производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала Подмосковья. В рамках возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам, привлеченным для производства пищевых продуктов, предоставлено дополнительно порядка 10 млн рублей. В рамках поддержки производства товарной рыбы и рыбопосадочного материала дополнительно выделено около 3 млн рублей", - приводятся в сообщении слова министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского.

Он рассказал, что общий объем средств, направленных на поддержку пищевых и перерабатывающих предприятий региона, в этом году составит свыше 46 млн рублей. Общий размер субсидий для производителей товарной рыбы превысит 25 млн рублей.