Регионы УФО производят 40% труб для российских нефтегазопроводов

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Регионы Уральского федерального округа (УрФО) производят 40% от общероссийского объема труб и арматуры для нефтегазопроводов. Также в регионе производится половина бурильных машин, сообщил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на совещании по развитию сотрудничества российских машиностроительных предприятий и "Газпрома".

"Обрабатывающая промышленность Урала исторически устойчиво интегрирована с нефтегазовым комплексом. В округе производится 40% от общероссийского объема труб для нефтегазопроводов и арматуры для них, половина бурильных машин, выполнено в 2020 году заказов на 5 млрд рублей, треть вагонов-цистерн, 20% самосвалов для бездорожья", - сказал он.

Якушев обратил внимание на необходимость кооперации планов нефтегазовых компаний с производственными и научно-испытательными планами смежных предприятий. В УФО такое взаимодействие уже ведется. В Курганской области сформирован кластер арматуростроения с системой испытательных полигонов, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе и на Ямале. В кластер входит три десятка компаний, причем некоторые расположены на в УФО. Кроме того, в Тюменской области создан нефтегазовый кластер, который объединил более 50 предприятий из семи регионов страны.

"Арктика в целом продолжает оставаться стратегической территорией по добыче углеводородов. Доля запасов природного газа северных регионов Уральского федерального округа с учетом шельфа Карского моря - более 70% от российского объема. Развитие этого потенциала является национальным приоритетом", - отметил полпред.