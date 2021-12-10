Степашин предложил ввести элементы госрегулирования на рынке стройматериалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Элементы государственного регулирования цен на строительные материалы должны быть введены в России, заявил в пятницу журналистам глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин.

"Я бы не хотел дать карт-бланш некоторым строителям, которые будут ждать, что Минстрой пересмотрит цену за квадратный метр - сейчас такой приказ готовится, мы вынуждены это делать, я еще общественный совет при Минстрое возглавляю, поэтому говорю от имени Минстроя, - потому что сейчас 46 тыс. за квадратный метр сегодня не "играет" ни в одном субъекте. Поэтому корректировка будет. Мы говорим строителям: "покупайте сейчас стройматериалы, складируйте, потому что игра идет на спекулятивной части". <…> Сейчас включился ФАС, экономический блок правительства - надо объективно разобраться, почему такая ситуация происходит. Кому-то не понравится, особенно нашим либеральным экономистам, я полагаю, что надо включать элементы госрегулирования здесь", - сказал Степашин.

Он добавил, что "надо садиться и договариваться, определяться, в том числе с нашими крупными монополиями, которые занимаются производством строительных материалов". Также Степашин отметил, что в регионах сохраняется дефицит кадров в строительной отрасли.

На совещании в крымском правительстве Степашин предположил, что рост цен на стройматериалы будет продолжаться. "Я обращаюсь к нашим муниципалитетам: надо приобретать сегодня стройматериалы, завтра они будут еще дороже. Самая сложная ситуация - это резкое подорожание стройматериалов, резкое подорожание квадратного метра", - добавил Степашин.

Минпромторг РФ за 10 месяцев 2021 года зафиксировал рост производства практически всех основных видов строительных материалов, следует из комментария замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. По данным ЦБ РФ, годовой рост цен на стройматериалы по-прежнему весьма значительный, но он замедляется четвертый месяц подряд.