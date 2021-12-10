Борисов заявил, что доля гражданской продукции в ОПК может достичь 28% в 2021 году

БОВАНЕНКОВО /Ямало-Ненецкий автономный округ/, 10 декабря. /ТАСС/. Доля гражданской продукции в общем объеме производства предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в 2021 году может достичь 28%, сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе выездного совещания, посвященного вопросам диверсификации предприятий ОПК и снижения зависимости топливно-энергетического комплекса страны от импортных технологий.

"И я с удовлетворением хочу отметить определенную положительную динамику в части выпуска гражданской продукции в общем объеме производства ОПК. Если по итогам 2018 года ее доля составила 20,9%, в 2019 году - 24,1%, то по итогам 2020 года - это 25,6%. Прогнозные цифры этого года должны приблизить нас к 28%", - сказал Борисов.

Согласно поручению президента, обнародованному в декабре 2016 года, организации ОПК должны нарастить долю выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году.

Борисов также сообщил, что "Газпром" является одним из основных потребителей гражданской продукции, производимой предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ.

"В 2020 году организации, входящие в контур ПАО "Газпром", заключили 290 контрактов с интегрированными структурами и организациями ОПК на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг на общую сумму 64,5 млрд рублей, из них 105 контрактов - на поставку промышленной продукции на общую сумму 58,5 млрд рублей. За 10 месяцев 2021 года заключено 167 контрактов на общую сумму 48,8 млрд рублей, из них на поставку промпродукции - 58 контрактов на общую сумму 43,5 млрд рублей", - сказал Борисов, ссылаясь на данные Минпромторга России.

Также он отметил, что организации ОПК реализуют еще более 50 проектов по созданию и производству продукции гражданского назначения, которая потенциально востребована "Газпромом".