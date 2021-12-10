Путин обсудил с СБ РФ экономические интересы в контексте международной экоповестки

НОВО-ОГАРЕВО, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в пятницу обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ вопросы экономической безопасности.

Открывая совещание, глава государства предложил "обсудить вопросы экономической безопасности, обеспечения экономических интересов России в контексте сегодняшней экологической международной повестки".

Путин ждет докладов по этому вопросу первого вице-премьера Андрея Белоусова и главы МИД Сергея Лаврова.

В совещании, которое прошло по видеосвязи, приняли участие спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно, секретарь СБ России Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.