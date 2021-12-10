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МИД Польши заявил, что страна будет добиваться закрытия проекта "Северный поток - 2"

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами

ВАРШАВА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Польши намерены добиваться закрытия проекта "Северный поток - 2". Об этом заявил в пятницу глава МИД Польши Збигнев Рау на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок.

"Польша будет решительно добиваться закрытия этого вредного для Европы проекта", - сказал он.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что "Северный поток - 2" является коммерческим проектом и реализуется совместно с европейскими партнерами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выражал недоумение попытками некоторых стран обусловить судьбу газопровода политически мотивированными обстоятельствами. Москва также неоднократно заявляла о том, что никогда не использовала энергоресурсы в качестве инструмента давления.

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