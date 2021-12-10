Белоусов: пошлины на экспорт металлургической продукции из РФ продлевать не планируется

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Экспортные пошлины на металлургическую продукцию продлевать не планируется. Об этом на экспортном форуме "Сделано в России" сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

"Не планируется", - сказал он, отвечая на вопрос о том, будут ли продлеваться пошлины на экспорт металлургической продукции из РФ.

С 1 августа по 31 декабря 2021 года в России действуют пошлины на экспорт черных и цветных металлов, а также продукции металлургии за пределы Евразийского экономического союза. Пошлина состоит из базовой ставки в 15% и специфического компонента, который рассчитывается в долларах за тонну.

В начале ноября замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов заявлял, что министерство предлагает рассмотреть возможность сохранения или роста экспортных пошлин по ряду видов металлопродукции в случае дальнейшего повышения цен у производителей на внутреннем рынке.

Чуть позже министра финансов РФ Антон Силуанов сообщил, что правительство РФ не планирует продлевать экспортные пошлины на сталь, поскольку с 2022 года начнет действовать акциз на сталь и новый расчет НДПИ.

В конце ноября Минпромторг сообщал о том, что продление экспортных пошлин на металлопродукцию в министерстве не обсуждается. Заявление было сделано в связи с тем, что "Автоваз" обратился в министерство с просьбой продлить действие пошлин на стальную продукцию на 2022 год.

О новом налогообложении для металлургов

С 1 января 2022 года в РФ меняются формулы расчета НДПИ на железную руду, коксующийся уголь и многокомпонентные комплексные руды с содержанием меди, никеля и металлов платиновой группы, добываемые на территории Красноярского края. При этом размер налоговых выплат привязывается к мировым котировкам на соответствующие металлы и сырье.

Кроме того, вводится акциз на жидкую сталь в размере 2,7% от средней за соответствующий календарный месяц экспортной цены на стальные слябы.