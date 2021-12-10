Совет ЕЭК утвердил льготу на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн сахара в Россию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/ Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил льготы на беспошлинный ввоз сахара в страны Евразийского экономического союза, в Россию беспошлинно можно будет ввезти 300 тыс. тонн сахара, говорится в сообщении ЕЭК.

"Совет Евразийской экономической комиссии принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период по 31 августа 2022 года", - говорится в сообщении.

От ввозной таможенной пошлины освобождается сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 60 тыс. тонн, в Белоруссию - не более 100 тыс. тонн, в Казахстан - не более 250 тыс. тонн, в Киргизию - не более 70 тыс. тонн, в Российскую Федерацию - не более 300 тыс. тонн.

Коллегия ЕЭК совместно с государствами союза будет мониторить мировые и средние контрактные цены и фактический объем ввоза сахара с применением тарифной льготы, а также объемы реализации на внутреннем рынке стран ЕАЭС. Результаты будут доложены совету комиссии в марте - апреле 2022 года. При этом по итогам мониторинга ввоз с освобождением от уплаты таможенной пошлины может быть изменен на снижение уровня пошлины, установленной в соответствии с ЕТТ ЕАЭС, говорится в сообщении.

Решение вступит в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, отметили в ЕЭК.

Согласно решению совета ЕЭК от 23 апреля 2021 года тарифная льгота в виде беспошлинного ввоза сахара предоставлялась также в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины освобождался сахар, ввозимый в Армению в объеме не более 22,4 тыс. тонн, в Казахстан (не более 134,4 тыс. тонн), в Киргизию (не более 40 тыс. тонн), в Российскую Федерацию (не более 350 тыс. тонн).