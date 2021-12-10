FT: Airbus добивается независимой экспертизы претензий Qatar Airways по A350

ЛОНДОН, 10 декабря. /ТАСС/. Европейская авиастроительная компания Airbus заявила, что будет добиваться независимой юридической экспертизы претензий компании Qatar Airways в отношении дефектов на фюзеляже самолетов A350. Об этом сообщает в пятницу газета Financial Times.

Генеральный директор Qatar Airways Акбар Аль Бакер ранее призвал Airbus признать наличие дефектов на поверхности фюзеляжей самолетов A350, исключив покупку катарской авиакомпанией таких широкофюзеляжных самолетов в будущем. Авиаперевозчик из Катара неоднократно указывал на проблемы повышенного износа композитного фюзеляжа, вздутие там краски. По этой причине Qatar Airways приостановила полеты 20 из 53 самолетов этого типа.

По утверждению же Airbus, проблемы деградации поверхности авиалайнеров не являются структурными, а связаны, в частности, с условиями эксплуатации самолетов катарской авиакомпанией. Такая оценка была поддержана Европейским агентством по авиационной безопасности.

"Попытка заказчика представить эту конкретную тему в ложном свете как проблему летной годности представляет собой угрозу международным протоколам по вопросам безопасности", - говорится в заявлении европейской компании. Она сожалеет, как явствует из сообщения, о решении по поводу юридической экспертизы, но считает, что это "необходимо для защиты подхода [компании к данной проблеме] и репутации". Тем более, что A350 хорошо показал себя в эксплуатации.

Европейская компания работает также над "восстановлением конструктивного диалога со своим клиентом по этому вопросу", но не желает больше слышать неточные заявления подобного рода.

Лайнер A350 позиционируется производителем как наиболее тихий: по сравнению с предыдущими поколениями самолетов шум от звукового следа меньше на 40%. Также на 25% меньше показатель выбросов углекислого газа. Самолет оборудован двигателем Rolls-Royce. Крейсерская скорость достигает 910 км/час, максимальная высота полета - 13 100 метров, дальность полета - 12 400 км, диаметр фюзеляжа - 6 метров.