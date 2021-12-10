Россия ожидает в 2022 году полного восстановления рынка нефти до докризисного уровня

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россия считает, что в настоящий момент волатильность на рынке нефти не очень высокая, но фактор нового штамма нужно учитывать. При этом баланс спроса и предложения в отрасли на докризисном уровне восстановится в 2022 году, сказал вице-премьер России Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы видим, что рынок восстанавливается. В прошлом году восстановился частично, в этом году [спрос вырос] примерно на 6 млн баррелей [в сутки]. Я надеюсь, что в следующем 2022 году мы уже выйдем на баланс спроса и предложения докризисного уровня", - отметил он.

"Волатильность не такая высокая [на рынке нефти], сегодня происходит мониторинг каждый день, принимаем наиболее правильные решения. Что касается новых штаммов, то это один из факторов, которые мы просто обязаны мониторить и принимать оперативные решения", - добавил он.

Сделка по сокращению добычи

Без сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в 2020 году на рынке нефти произошел бы коллапс из-за перепроизводства, нефть просто негде было бы хранить, хаотично началась бы остановка добычи, отметил Новак. "Если бы мы это не сделали, то получили бы коллапс на нефтяном рынке. Коллапс был бы связан с перепроизводством, затовариванием нефтехранилищ, танкеров. Мы получили бы, возможно, и хаотичную остановку добычи. Никому нефтепродукты не были бы нужны в тот период, ведь общее потребление нефтепродуктов сократилось в мае - апреле 2020 года на 70%", - сказал он.

"Хорошо, что все смогли в тот момент разумно подойти к переговорам и приняли самое правильное решение, которое и на сегодняшний день исполняется строго всеми [участниками сделки ОПЕК+], все страны дорожат [соглашением]", - добавил Новак.

Соглашение об ограничении добычи нефти между странами ОПЕК и 11 странами, не входящими в картель, было подписано пять лет назад - 10 декабря 2016 года - на фоне падения мировых цен на энергоносители. Тогда страны - участницы соглашения договорились уменьшить совокупную добычу на 1,758 млн баррелей по сравнению с уровнем октября 2016 года.

Участников соглашения в СМИ начали называть альянсом ОПЕК+.