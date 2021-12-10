Сбербанк профинансирует строительство в Коми школы-сада на 750 мест

СЫКТЫВКАР, 10 декабря. /ТАСС/. Сбербанк профинансирует возведение школы-сада на 750 мест в Республике Коми в рамках концессионного соглашения между правительством региона и ООО "Третья концессионная компания Просвещение". Школу-сад построят в селе Выльгорт Сыктывдинского района, где активно развивается индивидуальное жилищное строительство, сообщил в пятницу глава республики Владимир Уйба.

"У нас сегодня состоялось подписание концессионного соглашения с ООО "Третья концессионная компания Просвещение" и ПАО "Сбербанк". Мы получим к 2024 году единое образовательное учреждение - школу на 550 мест и дошкольное учреждение на 200 мест в селе Выльгорт Сыктывдинского района. Мы сразу 1,4 млрд рублей, а именно столько стоит этот объект, не могли бы изыскать в ближайшие три года [в региональном бюджете], потому что бюджет дефицитный. Заключив концессию, мы до 2024 года не платим деньги, их платит Сбербанк, но получаем новую школу", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям, оно размещено на странице региона "ВКонтакте".

По словам главы республики, начиная с 2024 года правительство региона будет выплачивать ежегодный платеж в течение 10 лет. "Годовые - 140 млн рублей, плюс 9,5%, такой процент Сбербанк дает на концессию. Эти деньги мы в бюджете изыщем. При этом у нас есть право досрочно закрыть концессию, если появится профицит в бюджете. Школа и сад очень нужны в Выльгорте, потому что там идет активная жилищная застройка", - сказал Уйба, отметив, что такую концессию на социальный объект заключили в Коми впервые. Подобный проект для села Мадмас Усть-Вымского района по строительству школы-сада на 145 мест прорабатывается.

По информации пресс-службы Сбербанка, комплекс в Выльгорте позволит решить вопрос нехватки мест в детских садах и решить проблему обучения школьников во вторую смену. В портфеле Сбербанка более 20 одобренных сделок на условия государственно-частного партнерства в Северо-Западном федеральном округе на общую сумму свыше 10 млрд рублей. "Такая форма сотрудничества - эффективный рабочий механизм для закрытия потребности муниципалитетов в создании объектов образования и оптимизации расходов бюджета. Потребность в строительстве школ сохраняется, поэтому мы планируем продолжить работу в этом направлении с правительством Республики Коми и группой компаний "Просвещение", - привела пресс-служба слова управляющего Коми отделением ПАО "Сбербанк" Алины Хвищук.

По словам генерального директора ООО "Третья концессионная компания Просвещение" Алексея Шаповалова, по условиям соглашения компания осуществит проектирование объекта по современным стандартам, строительство, оснащение современным оборудованием, обеспечит техническую эксплуатацию образовательного комплекса и оказание услуг дополнительного образования на всем периоде действия соглашения.