"Роснефть" выиграла суд против Bloomberg по публикации о финансировании "Восток ойл"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы в лице судьи В.И. Крикуновой признал не соответствующими действительности сведения агентства Bloomberg о том, что для финансирования проекта "Восток ойл" "Роснефти" могут быть привлечены средства ФНБ, и потребовал удалить материал в сети интернет, следует из картотеки суда. Таким образом, суд удовлетворил требования истца - НК "Роснефть".

"Признать не соответствующими действительности и порочащими деловую репутацию ПАО "НК "Роснефть" сведения, опубликованные 16.03.2021 в сети интернет в материале под заголовком "Российские власти рассматривают возможность потратить миллиарды долларов из Фонда национального благосостояния на инфраструктуру", - следует из резолютивной части постановления. Суд также требует от Bloomberg удалить соответствующий материал с сайта, а также на той же странице "опубликовать на английском языке опровержение несоответствующих действительности и порочащих деловую репутацию ПАО "НК "Роснефть" сведений в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу".

Суд постановил взыскать с агентства, а также с авторов материала по 6 тыс. руб. в пользу "Роснефти" в качестве судебных издержек. ТАСС пока не располагает комментариями сторон.