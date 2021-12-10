Мантуров: защита внутреннего рынка электрокаров в РФ стимулирует его развитие

МОСКВА, 10 декабря./ТАСС/. Принятие защитных мер на внутреннем рынке электрокаров в РФ стимулирует его развитие, сообщил журналистам глава Минпромторга Денис Мантуров в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России - 2021".

"У нас рынок электромобилей штучный. Пока у нас не будет развита инфраструктура по зарядке, пока мы не наладим собственных доступных автомобилей, он будет сохраняться штучным. Но для того чтобы мы развивали себя, мы должны мотивировать производителей. Потому защитные механизмы должны существовать, иначе просто не будет стимула для производства внутри страны", - сказал он, отвечая на вопрос о повышении утильсбора на электрокары с 2022 года.

Ранее в ноябре сообщалось, что Минпромторг РФ предлагает повысить утилизационный сбор для электромобилей с начала 2022 года почти в девять раз для новых машин и в четыре раза для подержанных.

При этом в Ассоциации европейского бизнеса отметили, что повышение ставки утилизационного сбора, а также отмена нулевой ввозной пошлины на электромобили может негативно повлиять на развитие этого сегмента рынка в РФ. По словам главы комитета автопроизводителей ассоциации Томаса Штэрцеля, в дополнение к негативно влияющим на рынок факторам, таким как сокращение производства, нехватка полупроводников и логистические проблемы, правительство инициирует нормативные акты, которые могут только усугубить ситуацию.