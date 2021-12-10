Объемы строительства и торговли выросли на 8% на Северном Кавказе за два года

ПЯТИГОРСК, 10 декабря. /ТАСС/. Рост объемов строительства и торговли в регионах Северного Кавказа за два года составил 8%. Индекс промышленного производства вырос на 5,4%, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском округе Юрий Чайка.

"Все понимают, что мы хотим сделать Северный Кавказ притягательным местом, куда бы ехали люди. Уже есть результат, приведу цифры за два года работы - рост индекса промышленного производства на Северном Кавказе 5,4%, несмотря на пандемию. Рост общего объема строительства 8%, торговли по итогам 2021 года - почти 8%, оказания услуг - 21%", - сказал он в ходе итогового заседания межрегионального клуба лидеров "Будущее Кавказа" в Пятигорске.

Чайка отметил, что главной функцией полномочного представительства в округе видит координацию работы органов исполнительной власти и помощь в исполнении поручений и указов президента. "Мы несколько изменили формат сотрудничества с правительством Российской Федерации. По инициативе полпредства в этом году прошло уже три заседания, [которые были посвящены развитию Северного Кавказа]. Мы не вмешиваемся в экономическую деятельность глав субъектов, мы просто дополняем их", - пояснил полпред.

В числе важных направлений работы Чайка назвал формирование моделей развития каждого из регионов и их реализацию. "Когда готовились модели экономического развития, впервые был применен новый механизм. Модели формировали на уровне правительства с участием полпредства, субъектов округа, с привлечением бизнес-сообщества, науки. Были выбраны пять направлений в каждом субъекте для движения вперед", - сказал Чайка.

Образовательный проект "Межрегиональный клуб лидеров "Будущее Кавказа" реализуется Ассоциацией студентов вузов Северного Кавказа во взаимодействии с аппаратом полномочного представителя президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе и при поддержке Фонда президентских грантов. Инициатива направлена на консолидацию победителей конкурсов платформы АНО "Россия - страна возможностей", региональных кадровых отборов, молодежных форумных кампаний.