ФРП провел около 200 консультаций по господдержке с предприятиями СКФО в 2021 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Консультационный центр Фонда развития промышленности (ФРП) за девять месяцев 2021 года провел 192 консультации с представителями предприятий Северо-Кавказского федерального округа по программам финансирования и мерам господдержки. Об этом ТАСС сообщили в ФРП.

"В среднем по каждому региону консультационный центр проводит по 100 консультаций в год. За первые 3 квартала 2021 года с представителями предприятий из СКФО было проведено 192 консультации", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В консультационном центре можно получить информацию по программам финансирования фонда и другим программам, которые входят в навигатор мер поддержки, предоставляемых Минпромторгом РФ. Согласно данным на официальном сайте, наибольшим спросом пользуется у компаний информация о том, как заключить специальные инвестиционные контракты, подтвердить производство промпродукции на территории РФ, получить субсидии на компенсации части затрат на НИОКР при создании инновационных проектов и на создание научно-технического задела при разработке приоритетных электронных приборов.

В ФРП уточнили, что консультационный центр позволяет бесплатно получить ответы на конкретные вопросы по условиям всех программ финансирования еще до подачи заявки, а также по другим мерам господдержки.

Фонд развития промышленности был создан в 2014 году путем преобразования Российского фонда технологического развития. Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции, импортозамещение, лизинг производственного оборудования, реализацию станкостроительных проектов, цифровизацию действующих производств, производство предприятиями ОПК высокотехнологичной продукции гражданского или двойного назначения, производство комплектующих, маркировку товаров и повышение производительности труда. В рамках трансформации системы институтов развития идет интеграция Фонда развития промышленности в управленческий периметр ВЭБ.РФ.