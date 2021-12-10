Производители минудобрений не обсуждают продление фиксации цен на весь 2022 год

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Производители минеральных удобрений РФ не обсуждают с правительством продление режима стабилизации цен для аграриев РФ на весь следующий год после мая, сообщил журналистам глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) и компании "Фосагро" Андрей Гурьев.

"Нет, мы как раз проговаривали с правительством именно принятие этих временных решений, до конца мая. [Дальнейшее продление] не обсуждаем. "Фосагро" не обсуждает и в РАПУ не обсуждалось, с правительством мы это тоже не обсуждали", - сказал Гурьев.

Ранее основной владелец "Уралхима" и "Уралкалия" Дмитрий Мазепин говорил журналистам, что эти две компании готовы заморозить цены на минеральные удобрения для аграриев РФ на уровне этого лета до конца 2022 года. По его словам, правительство "сделало намек" о возможности фиксации цен до начала 2023 года, компании могут вернуться к нему в конце мая.

В Минпромторге сообщали ТАСС, что вопрос продления фиксированных цен на вторую половину следующего года будет решаться с учетом конъюнктуры рынка.

Производители минеральных удобрений РФ приняли решения о сдерживании цен на свою продукцию для аграриев до конца 2021 года, затем стало известно о планах продлить режим фиксации цен до конца мая.

Обсуждается также обязательство производителей на поставки гарантированного объема удобрений.