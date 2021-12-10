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Несырьевой неэнергетический экспорт Кубани за 10 лет вырос более чем в три раза

С начала года поддержку получили более 500 предприятий-экспортеров

КРАСНОДАР, 10 декабря. /ТАСС/. Несырьевой неэнергетический экспорт Краснодарского края с 2011 года вырос с 18% до 71%. Важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, экспорт туристических услуг, сообщили журналистам в пресс-службе администрации края со ссылкой на главу края Вениамина Кондратьева.

Уточняется, что 10 декабря он принял участие в сессии "Развитие экспорта - развитие территории" в рамках международного экспортного форума "Сделано в России-2021", где отметил, что экспортный потенциал региона оценивается как высокий.

"Самая главная задача для нас сегодня - не оставить без поддержки предприятия, которые уже вышли на международный рынок, и помочь тем, кто только планирует заняться экспортом. Для этого выстраиваем диалог, внедряем реальные механизмы и инструменты поддержки - от оформления разрешительной документации до финансовой помощи", - цитирует пресс-служба Кондратьева.

В регионе малому и среднему бизнесу помогает краевой Центр поддержки экспорта. С начала года поддержку получили более 500 предприятий. Отмечается, что в приоритете - продукция АПК и вино, однако также на экспорт идут и другие товары под брендом "Сделано на Кубани" - растительные масла, сахар, мясная продукция, сгущенка, мороженое, кондитерские изделия. Все они отличаются высоким качеством и конкурентоспособны. Также, по словам главы региона, важнейшими отраслями экспорта являются продукция машиностроения, металлургия, IT-технологии, экспорт туристических услуг.

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