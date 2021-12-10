Минтранс планирует запустить беспилотное движение на М-11 раньше срока

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Минтранс РФ планирует запустить беспилотное движение на трассе М-11 "Нева" раньше заявленного ранее срока - в III квартале 2023 года. При этом возможна корректировка стоимости проекта, говорится в сообщении министерства.

"Запуск беспилотного движения на всем беспилотном логистическом коридоре М-11 планируется раньше срока - в III квартале 2023 года. Это стало возможным благодаря ускорению сроков строительства обхода Твери на трассе М-11 (с 2024 на 2023 год)", - отмечается в сообщении.

По информации министерства, запуск тестовых беспилотных поездок на некоторых участках М-11 возможен уже в 2022 году, когда будет запущен экспериментальный правовой режим на М-11, и у производителей высокоавтоматизированных автотранспортных средств (ВАТС) появится возможность тестировать оборудование и автомобили.

Объясняя причины возможной корректировки стоимости проекта, в Минтрансе рассказали, что "в процессе переговоров большинство перевозчиков и разработчиков ВАТС высказались о том, что им нужны специальные точки на трассе для перецепки прицепов и проверки автомобиля перед переводом в беспилотный режим". Ранее эти затраты не закладывались в стоимость проекта.

Окончательное решение по стоимости проекта пока не принято, этот вопрос будет рассматриваться правительством, добавили в министерстве.

О проекте

Проект "Беспилотные логистические коридоры", первым этапом которого станет запуск автономных грузоперевозок на М-11, является частью стратегических инициатив Минтранса России. Они разработаны в рамках исполнения поручений президента и правительства РФ по подготовке Стратегии цифровой трансформации транспортной отрасли.

До 2030 года около 20 тыс. км федеральных дорог станут основой беспилотных логистических коридоров. На первом этапе - М-11 "Нева", далее - участки международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай", автодороги М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", ЦКАД и М-12. Для снижения рисков при движении автономных фур и исключения их заезда в городской трафик планируется создание специальных хабов и государственного центра управления трафиком беспилотников.

Для реализации проекта Минтранс создал проектный консорциум, куда вошли Volvo, "Почта России", ГК "Автодор", "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), "ВТБ инфраструктурный холдинг", Ассоциация ЦТЛ, "Камаз", "Национальные телематические мистемы" (НТС), "Сберавтотех", "Деловые линии", Globaltruck, "Первая экспедиционная компания" (ПЭК) и X5 Group.

Использование беспилотников позволит к 2030 году увеличить на 25 % коммерческую скорость доставки грузов в течение одного дня и более чем на 10% снизить себестоимость перевозки для логистических компаний.