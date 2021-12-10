Объем добычи рыбы в Дагестане с начала года вырос вдвое

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Добыча рыбы в Республике Дагестан за 11 месяцев выросла в два раза по отношению к аналогичному периоду 2020 года. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в Северо-Кавказском территориальном управлении Росрыболовства.

"За 11 месяцев 2021 года в Дагестане выловлено 31 тыс. 876 тонн рыбы. Это в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2020 год -16 тыс. 894 тонны)", - говорится в сообщении.

Кильки из общего количества выловлено почти 27 тыс. тонн. Как отмечается, разница освоения этого вида рыбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет 16 тыс. тонн.

По действующим правилам рыболовства, для Волжско-Каспийского бассейна лов кильки разноглубинным тралом разрешается с июля по конец марта. С апреля по июнь килька идет на нерест, поэтому действует запрет на вылов, а с июля рыбаки вновь выходят на промысел.

Массовый вылов начнется вместе с похолоданием в октябре или ноябре. Фауна Каспийского моря насчитывает 124 вида и подвида, промысловое значение имеют не более трех десятков рыб. Типично морских промысловых видов рыб - 8, в их числе 3 вида килек, 2 вида пузанков, долгинская сельдь и 2 вида кефали.