В России с начала года ограничили доступ к 2,5 тыс. ресурсов с фейковыми данными о банках

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Роскомнадзор сообщил об удалении и блокировки с начала года 2,5 тыс. ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций. Об этом в пятницу сообщается в соцсетях службы.

"За 11 месяцев 2021 года удалено и заблокировано 2 525 ресурсов, содержащих недостоверные сведения о деятельности кредитных организаций. В 2020 году - 368 ресурсов", - говорится в сообщении.

С 1 декабря 2021 года мошеннические сайты в финансовой сфере блокируются по инициативе ЦБ во внесудебном порядке в течение нескольких дней.