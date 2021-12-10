Эксперты: кадровый потенциал Арктики следует формировать с учетом мнения малого бизнеса

АРХАНГЕЛЬСК, 10 декабря. /ТАСС/. Кадровый потенциал арктических регионов должен наращиваться с учетом предложений и потребностей малого и среднего бизнеса - эта тема стала одной из основных на IX международном форуме "Арктические проекты - сегодня и завтра", который проходит в Архангельске в эти дни.

"В первую очередь [необходимы] систематизация данных по потребностям и подготовка кадров по потребности. Чтобы у нас была эта потребность, нужно привлекать не только крупный, но и малый и средний бизнес. На сегодняшний день у нас существует механизм по повышению мобильности трудовых ресурсов, он направлен как раз на высококвалифицированных специалистов, нам нужно его распространить и на массовых работодателей", - сказала журналистам член Совета Федераций от Ненецкого автономного округа Римма Галушина.

По словам проректора по международному сотрудничеству и цифровым технологиям Северного (Арктического) федерального университета Константина Зайкова, власти уделяют большое внимание заказам от работодателей при формировании контрольных цифр приема абитуриентов. Он отметил, что вуз активно работает с крупным бизнесом, но важно учитывать и голос средних и малых предпринимателей, особенно по отдельным специфическим направлениям, важным для Арктики.

"В САФУ есть очень хороший пример сотрудничества с малым и средним бизнесом, с "Арбисом" (архангельская ИТ-компания - прим. ТАСС), к примеру, региональным игроком", - уточнил Зайков ТАСС.

Сами представители арктического бизнеса рассказывают, что для них важно привлекать людей уже с практическим опытом, способных сходу включиться в решение задачи любой сложностью. Так, по словам гендиректора ЭТП "Газпромбанка" и вице-президента кредитной организации по ИТ Михаила Константинова, очень важно, чтобы коллектив, который подбирается под проекты в Арктике, имел тематический опыт в этом регионе.

Взаимодействие и прицел на будущее

Галушина в своем докладе отметила, что кадры на территории Арктики готовят в 12 организациях высшего образования и Совет Федерации обсуждал с Минобрнауки РФ "вопрос о содействии выявлению, систематизации и распространению в российских вузах лучших практик подготовки специалистов в интересах арктической зоны".

Вместе с тем эксперты отмечают, что сейчас между системой образования и работодателями отсутствуют необходимые связки, которые позволили бы получить четкое понимание потребностей местной экономики. По словам Зайкова, именно на этом сейчас необходимо сконцентрировать внимание. "Не всегда те специалисты, которых готовят вузы, соответствуют реальным потребностям реального сектора экономики. Отсутствуют связки между работодателями и университетами, и это та работа, которую мы должны провести", - подчеркнул он.

Одним из способов решения проблемы, как отметил Константинов, является цифровизация, которая сейчас активно развивается в вузах. Она, пояснил он, позволяет не только выстроить коммуникацию между университетами и потенциальными работодателями, но и сократить срок входа студентов в производственные программы.

"Мы понимаем, что сейчас образование переходит в цифровизацию. Вузы заходят в нее довольно активно, с некоторыми мы уже начинаем сотрудничать, ведь для нас это "диодный свет в конце тоннеля". <...> Мы видим, как развивается конкретный студент и можем предлагать ему траекторию персонального развития уже в ходе первых лет обучения. И мы будем видеть человека, который будет работать у нас через три года. <...> Срок входа его в производственную программу, в производственную проблематику существенно сокращается. Для любого арктического проекта это наиболее важно - качество подготовки", - сказал специалист.

В среднем звене

Работа по подготовке кадров по арктическим специальностям активно ведется не только в высших учебных заведениях, но и в системе среднего профессионального образования, отметил на форуме директор Ассоциации поставщиков нефтегазовой промышленности "Созвездие" Сергей Смирнов.

"В Архангельске, к примеру, ведется очень серьезная работа по подготовке рабочих специальностей для наших терминалов, для судоремонтных предприятий. Дело в том, что система среднего профессионального образования в Архангельске очень развита, она сейчас смогла вовремя перестроиться на Арктику. Колледжи, которые действуют в Архангельске, они областного подчинения, поэтому вовремя смогли скорректировать направления подготовки и контрольные цифры приема", - рассказал он.

Такая работа активно ведется и в связке с вузами, в том числе Северным (Арктическим) федеральным университетом, в состав которого входят три заведения среднего профессионального образования. Как рассказал его проректор Зайков, в диалоге с работодателями также посредническую функцию выполняет правительство региона - оно "взаимодействует с работодателями, где они формируют предложения и потом транслируют это федеральным органам исполнительной власти, чтобы получить те цифры, которые необходимы в регионе". Вместе с тем, признал он, необходимо проводить серьезную работу по профориентации с привлечением не только крупных работодателей, но и представителей малого и среднего предпринимательства.