Годовая инфляция в США в ноябре достигла максимальных за 40 лет значений

ВАШИНГТОН, 10 декабря. /ТАСС/. Годовая инфляция в США в ноябре 2021 года ускорилась до 6,8% против 6,2% в октябре. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,8%, следует из данных Минтруда страны.

Эксперты ожидали, что показатель годовой инфляции составит 6,7%. Таким образом, в прошлом месяце темпы роста потребительских цен в США стали самыми быстрыми с 1982 года. Как отмечается в заявлении, в США значительный рост цен в ноябре наблюдался на бензин, жилье, продукты питания и транспортные средства.

В США шестой месяц подряд инфляция превышает отметку в 5%. По мнению аналитиков, такой рост цен приведет к тому, что Федеральная резервная система США, выполняющая функции центрального банка, раньше запланированного срока сократит программу покупки казначейских облигаций и повысит базовую процентную ставку.

Как отметил в пятницу в распространенном письменном заявлении президент США Джо Байден, эти "цифры отражают давление, с которым сталкиваются экономики всего мира по мере выхода из глобальной пандемии - цены растут". Он добавил, что, согласно последним данным, "рост цен и затрат замедляется, хотя и не так быстро, как хотелось бы". Так, в США в последние дни "наблюдается значительное снижение цен на энергоносители", считает американский лидер. Глава Белого дома подчеркнул, что его администрация "добивается прогресса в решении проблем, связанных с пандемией, в цепочке поставок" товаров в страну.

"Наша экономика - как и экономики других крупных стран - была опустошена пандемией", - подчеркнул Байден, добавив, что "темпы экономического роста [в США] выше, чем практически в любой другой стране". "Но мы должны снизить цены и издержки, прежде чем потребители будут уверены в восстановлении экономики. Это главная цель моей администрации", - заключил президент.

На прошлой неделе директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что власти США в первую очередь должны принимать меры по борьбе с инфляцией, они необязательны для других стран. По ее словам, мировая "картина инфляции разносторонняя - весьма разные обстоятельства в разных странах".