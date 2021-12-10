Новые производства на 30 млрд рублей запустили в Свердловской области в 2021 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Почти 30 новых производств с инвестициями в 30 млрд рублей запустили в Свердловской области в 2021 году. Об этом сообщил в пятницу губернатор Евгений Куйвашев на рабочей встрече в Москве с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым.

"С начала года в регионе было запущено 29 новых производств, общая сумма инвестиций в которые превысила 30 млрд рублей. Это позволило создать свыше 1,3 тыс. новых рабочих мест", - говорится в сообщении департамента информационной политики региона со ссылкой на Куйвашева.

По данным департамента, Мантуров отметил активность свердловских предприятий, которые для реализации различных проектов привлекают в том числе федеральные финансовые ресурсы. Так, за все время существования фонда развития промышленности от предприятий Свердловской области поступило около 250 заявок на общую сумму, превышающую 52 млрд рублей.

"Несмотря на то, что пандемия в определенной степени ограничивает нас в развитии, огромные ресурсы сегодня направляются на защиту жизни и здоровья людей. В целом удается не снижать темпы развития промышленности, которая традиционно является ключевой отраслью экономики региона", - цитируется Куйвашев.

Губернатор и глава Минпромторга обсудили также вопросы проведения международной выставки "Иннопром" в 2022 году, отметили в департаменте.