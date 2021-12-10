Мишустин посетит Российский инвестиционный форум в Сочи в феврале

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет на площадке федеральной территории "Сириус" в феврале 2022 года. Об этом сообщается в пятницу на сайте кабмина.

"Планируется участие в форуме председателя правительства Михаила Мишустина", - сказано в сообщении.

Российский инвестиционный форум пройдет 17-19 февраля. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, на форуме будут работать представители всех 85 субъектов РФ. Сейчас свое участие в мероприятии подтвердили 56 регионов. Также поступило несколько десятков заявок от ведущих российских компаний и корпораций, в том числе Сбербанка, "Газпрома", "Уралхима", ВТБ и ВЭБ.РФ.