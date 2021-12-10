Эксперты: кибербезопасность является наиболее перспективной отраслью для инвестиций

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Отрасль кибербезопасности стала одной из самых стратегически важных и перспективных для инвестиций - вопросы информационной безопасности поднимаются как в бизнесе, так и на государственном уровне, считают эксперты.

Согласно исследованию компании MarketsandMarkets, рынок кибербезопасности растет во всем мире, его объем в 2021 году оценивается в $217,9 млрд. "От эффективности и от скорости разработки и внедрения перспективных информационных технологий в ближайшем будущем в существенной степени будет зависеть успех развития государства в социально-экономической и оборонной сферах. В частности, это закреплено в принятой в июне этого года Стратегии национальной безопасности. Там же определено, что развитие и внедрение таких технологий необходимо проводить с учетом адекватных требований и методов информационной безопасности. К таким технологиям, в том числе, относят технологии искусственного интеллекта (ИИ)", - отметил на заседании президиума РАН заместитель главы Минцифры России Александр Шойтов.

По подсчетам аналитиков Anti-Malware.ru, российский рынок кибербезопасности оценивается примерно в 142,6 млрд рублей и будет расти на 16-20% в год до 2023 года. При этом объем мирового рынка кибербезопасности в 2020 году компания MegaTrends оценивала в $156,24 млрд, а к 2026 году, по прогнозам, его объем достигнет $352,25 млрд при среднегодовом темпе роста 14,5%.

Атаки на компании

За последний год в среднем одна организация сталкивалась с 270 кибератаками, что на 31% больше, чем в 2020 году, говорится в исследовании консалтинговой компании Accenture, которое проводилось с марта по апрель этого года в 18 странах среди более 4,7 тыс. руководителей бизнеса с годовым оборотом не менее $1 млрд из 23 отраслей. Рост кибератак и потенциальные убытки от простоя, потери данных и цифровых вымогательств заставляют владельцев компаний перераспределять IT-бюджеты в пользу повышения информационной безопасности. Так, согласно опросу Gartner (проведен среди 2 387 IT-директоров компаний из 85 стран мира), 66% респондентов планируют увеличение инвестиций в кибер- и информационную безопасность в 2022 году.

В прошлом году было потрачено около 3% мирового ВВП на устранение последствий кибератак и компенсацию ущерба, который понесли физические лица и компании. В соответствии с данными компании Cybersecurity Ventures, глобальные затраты на решение последствий от киберпреступности будут расти на 15% в год в течение следующих пяти лет, достигнув $10,5 трлн в год к 2025 году по сравнению с $3 трлн в 2015 году. В 2021 году ущерб от действий хакеров может достичь $6 трлн.

"Из года в год растет не только количество киберпреступлений, но и масштаб ущерба для корпораций. Нет сомнений, что в результате дальнейшей диджитализации общества потребность в защите информации будет только расти, а сектор кибербезопасности станет одним из ключевых в цифровой экономике", - отмечает гендиректор управляющей компании "Тинькофф капитал" Руслан Мучипов.

Инвестиционная привлекательность отрасли

По данным исследования PwC, 65% российских компаний ожидают роста расходов на кибербезопасность в 2022 году (в 2021 году рост составлял 52%). Согласно результатам глобального опроса, 69% организаций прогнозируют увеличение бюджетов на кибербезопасность в 2022 году (в предыдущем году - 55%). Свыше четверти глобальных респондентов (26%) ожидают увеличения расходов на 10% и более (для сравнения, в прошлом году о таких ожиданиях заявили 8%).

Рынок кибербезопасности сейчас очень перспективен. Например, один из крупнейших глобальных игроков, основанная в 2005 году компания Palo Alto Networks, через три года заработала $3,1 млн, а в 2021 году ее выручка превысила $4 млрд. После IPO в 2012 году компания никогда не росла на уровне ниже двузначных чисел и только однажды - в ковидном 2020 году - ее рост был ниже 20%.

"Крупнейшим биржевым фондом ETF, включающим в себя акции компаний, занимающихся разработками по кибербезопасности, является First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF CIBR с активами порядка $4,82 млрд, показавший рост более 51% за последний год. В прошлом году, в свою очередь, самым эффективным ETF в сфере кибербезопасности был Global X Funds - Global X Cybersecurity ETF (BUG) с годовой доходностью более 52%. Самым последним ETF, запущенным в сфере кибербезопасности, стал фонд WisdomTree Cybersecurity Fund (WCBR) 28.01.21, который с момента выхода уже заработал более 30% своим держателям", - прокомментировал управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский.

Выход на биржу

При этом крупные российские игроки, в отличие от зарубежных коллег, в сфере кибербезопасности пока не представлены на международных и отечественном публичных рынках. Однако до конца года ожидается выход на биржу известной в секторе корпоративной информационной безопасности - "Группы Позитив" ("Позитив Текнолоджиз").

"Среди всех размещений хотелось бы выделить "Позитив Текнолоджиз" - объективно интересная история роста с хорошими перспективами масштабирования, представленная сектором кибербезопасности - первая российская компания, планирующая выйти на биржу в этом сегменте. Среди клиентов компании - более 2-х тысяч крупнейших предприятий РФ и СНГ. "Позитив Текнолоджиз" может оказаться самой яркой следующей историей регионального масштабирования", - отмечает инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов.

Как сообщил на киберполигоне The Standoff Moscow операционный директор компании Максим Пустовой, компания рассматривает возможность провести листинг в конце этого года. Он уточнил, что владельцами акций к моменту листинга станут текущие и бывшие сотрудники компании (всего около 1 500 человек). Суть данного решения основана на том, чтобы мотивировать ключевых сотрудников компании и привлечь интерес талантливых людей индустрии в целом.

Управляющий директор компании Trade123 Владимир Рожанковский в свою очередь оценил квартальные результаты "Группа Позитив" как "ожидаемо сильные". "Результаты оказались выше прогнозов коллег-экспертов как по верхним, так и по нижним границам, что вдвойне примечательно, так как бизнес компании проходил ровно через весь пандемийный период в силу его естественных особенностей. <…> Важно заметить, что основным драйвером роста валовой прибыли и валовой рентабельности продолжает оставаться ключевой бизнес компании - рост выручки от реализации лицензий на ПО, которая одновременно является и наиболее высокомаржинальным направлением бизнеса Группы", - отметил Рожанковский.

Недавно рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило рейтинг кредитоспособности АО "Группа Позитив" на уровне "ruА-", прогноз по рейтингу - "позитивный", сообщается в пресс-релизе агентства. Такой уровень прогноза предполагает, что с высокой вероятностью рейтинг может быть повышен в течение ближайших двенадцати месяцев.