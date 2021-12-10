Пензенская область стала лидером в ПФО по урожайности зерновых несмотря на засушливое лето

ПЕНЗА, 10 декабря. /ТАСС/. Аграрии Пензенской области собрали в 2021 году 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По урожайности регион стал лидером Приволжского федерального округа (ПФО), говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

"В 2021 году пензенские аграрии вырастили 2,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. По урожайности - 28,1 ц/га - наша область является лидером в Приволжском федеральном округе", - отмечается в сообщении.

Урожай 2021 года уступает рекордному показателю 2020 года, когда было собрано 3,3 млн тонн зерновых при средней урожайности 40,1 ц/га, но превосходит объемы 2019 года (1,85 млн тонн). Ранее сообщалось, что урожайность в регионе в 2021 году снизилась по сравнению с 2020 годом из-за засушливого лета.

В 2021 году в регионе на 22%, до 2,2 млн тонн, увеличился сбор сахарной свеклы и на 15% сбор подсолнечника. По этим показателям регион занимает, соответственно, первое и второе место в ПФО. Доля агропромышленного комплекса в валовом региональном продукте составила около 15%.

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, одна из главных задач на сегодня - увеличить объемы поставок сельхозпродукции, в том числе за границу. Сейчас продовольственные товары из области поставляются во все регионы РФ и более чем 30 стран зарубежья. По итогам года планируется, что объем отгруженной на экспорт продукции агропромышленного комплекса составит свыше $130 млн.