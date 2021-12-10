"Газпром добыча Надым" добудет 136 млрд куб. м газа в 2021 году

БОВАНЕНКОВО /ЯНАО/, 10 декабря. /ТАСС/. Добыча газа на объектах ООО "Газпром добыча Надым" (входит в ПАО "Газпром") в 2021 году составит около 136 млрд кубометров, сообщил генеральный директор компании Игорь Мельников.

"Рекорд в этом году мы поставили. Во-первых, в этом году компания первый раз на Бованенковском месторождении превысила 100-миллиардный рубеж. То есть в этом году на Бованенково мы планируем добыть около 111 млрд куб. м газа. Ну и своеобразный рекорд нашего общества, я говорю, как на Надым-Куртазовском регионе, так и на полуострове Ямал, где-то близко к 136 млрд кубометров", - сказал Мельников журналистам во время визита вице-премьера Юрия Борисова на Бованенковское месторождение.

В 2018 году добыча газа на Бованенковском месторождении составила 87,4 млрд куб. м, в 2019 году - 96,3 млрд куб. м. Добыча газа на месторождении в прошлом году составила 99,2 млрд куб. м.

В начале года "Газпром" отмечал, что планирует в 2021 года вывести Бованенково на проектный уровень добычи - 115 млрд куб. м

Добыча углеводородов на Бованенково ведется с 2012 года. Это крупнейшее по разведанным запасам газа месторождение расположено на полуострове Ямал в Арктической зоне.

Начальные запасы газа на Бованенковском месторождении - 4,9 трлн куб. м. Проектный уровень добычи газа на этом месторождении - 115 млрд куб. м в год. В перспективе он должен увеличиться до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.