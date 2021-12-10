Грузооборот морских портов России в январе - ноябре вырос на 1,7%

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Грузооборот морских портов России по итогам января - ноября 2021 года увеличился на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошедшего года и составил 763,68 млн тонн. Об этом говорится в сообщении Росморречфлота.

Объем перевалки сухих грузов вырос на 2,7% - до 379,06 млн тонн, наливных грузов - на 0,8%, до 384,62 млн тонн.

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна сократился на 1,3%, до 233,83 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 2,2%. Грузооборот портов Балтийского бассейна вырос на 4,7%, до 230,52 млн тонн (перевалка сухих грузов выросла на 6,1%, наливных - на 3,4%).

Портами Дальневосточного бассейна перевалено 206,2 млн тонн, что превышает аналогичный период прошлого года на 0,9%. Грузооборот портов Арктического бассейна сократился на 1,3%, до 86,63 млн тонн. Перевалка грузов в Каспийском бассейне составила 6,5 млн тонн (-13%).

По итогам 2020 года перевалка грузов портами РФ составила 820,77 млн тонн (-2,3%). Сухих грузов перевалено 404,72 млн тонн, наливных - 416,06 млн тонн. Портами Азово-Черноморского бассейна перевалено 251,97 млн тонн, Балтийского - 241,47 млн тонн.