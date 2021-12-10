Сосновый бор в Ленобласти подключили к московской карте "Тройка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Город Сосновый Бор в Ленобласти, в котором расположена Ленинградская атомная электростанция (ЛАЭС), подключили к единой билетной системе на базе московской карты "Тройка". Внедрение карты реализовал "Сбер" в рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ между губернатором региона Александром Дрозденко и мэром Москвы Сергеем Собяниным, сообщили в пятницу в пресс-службе компании.

"В этом году в рамках ПМЭФ мы подписали соглашение о сотрудничестве с главой Ленинградской области. Мы благодарны нашим коллегам за доверие и активное участие региона во всех вопросах по внедрению новой билетной системы. Теперь у пассажиров появилась возможность выбирать удобный способ для оплаты проезда при входе в автобус - картой "Тройка" или банковской картой", - цитирует пресс-служба Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" слова Максима Ликсутова, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Как отметил Ликсутов, в Сосновом Бору "Тройку" запустили в пилотном режиме, с тем чтобы по итогам ее работы принять совместно с администрацией Ленобласти решение о масштабировании проекта на весь регион. Первыми маршрутами, на которых можно будет использовать "Тройку", станут автобусы от Соснового Бора до ближайших станций метро Санкт-Петербурга: № 401а (до станции метро "Автово") и №403 (до метро "Купчино").

Сейчас единая билетная система на базе карты "Тройка" уже запущена в 10 регионах: в Москве и Московской области, Туле и Тульской области, Новом Уренгое и Комсомольске-на-Амуре, в Ульяновске, Пермском крае, Ростовской области, а также в Республике Карелия. В ближайшее время планируется запуск в Новосибирской области и Республике Кабардино-Балкария.