В Дагестане планируют внедрить механизм господдержки бизнеса по нормам ислама

МАХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Механизмы господдержки бизнеса по нормам ислама планируют внедрить в Дагестане. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в пресс-службе правительства Дагестана.

"Председатель правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов сегодня провел совещание с представителями инициативной рабочей группы Агентства по предпринимательству и инвестициям республики по вопросу этических (исламских) финансов.

Абдулпатах Амирханов отметил, что главой Дагестана Сергеем Меликовым поручено проработать вопросы применения государственной поддержки по нормам ислама в республике.

"Рабочей группой был разработан механизм предоставления государственной поддержки предпринимателей по этическим нормам, который подходит для предпринимателей всех конфессий. Данный механизм был проработан с участием представителей Минюста и Минфина региона в целях соответствия данного продукта нормам российского законодательства", - сказал собеседник агентства.

По его словам, речь идет о финансовом продукте "мурабаха", представляющем собой товарную рассрочку через платформу для предоставления этических финансов между поставщиком и предпринимателем.

"Главным преимуществом является отсутствие штрафов за просрочку, пеней и процентов. Абдулпатах Амирханов поддержал данную инициативу, отметив ее актуальность для Республики Дагестан с учетом предпринимательской активности. Он поручил Агентству по предпринимательству и инвестициям РД совместно с членами рабочей группы проработать вопрос создания платформы для предоставления инструмента этических финансов, определить ее форму собственности и возможности обеспечения финансирования под реализацию данного инструмента", - добавили в правительстве.