Не менее 100 компаний Ставрополя смогут получить помощь в выходе на экспорт в 2022 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Представительство Российского экспортного центра (РЭЦ) в Ставрополе планирует в 2022 году оказать финансовую и нефинансовую поддержку по выводу продукции на экспорт не менее 100 предприятиям региона. Об этом сообщил ТАСС клиентский менеджер представительства РЭЦ Станислав Одарич.

"Сами услуги как таковые сильно меняться не будут, будет просто увеличен объем, <...> более сотни предприятий на 2022 год, которые должны быть охвачены финансовыми и нефинансовыми услугами", - сказал Одарич.

По его словам, консультационными услугами чаще всего пользуется малый и средний бизнес. При этом Одарич не исключил в следующем году расширения списка услуг для крупных компаний региона.

В пятницу на форуме "Сделано в России - 2021" премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал преодолеть дисбаланс в доле компаний, ориентированных на экспорт, сейчас их в России менее 1%. Он заявил о необходимости создавать условия для повышения сбыта отечественных промышленных товаров, обеспечивать широкий выход российских предприятий на внешние рынки, вовлекать предпринимателей, прежде всего - малый и средний бизнес.