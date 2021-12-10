Эксперт: высокотехнологичный экспорт должен стать приоритетом для Ставрополя в 2022 году

ТАСС, 10 декабря. Повышение доли высокотехнологичного экспорта должно стать приоритетом для компаний Ставрополя, начиная с 2022 года. Об этом ТАСС сообщил клиентский менеджер представительства Российского экспортного центра (РЭЦ) Ставрополя Станислав Одарич.

В пятницу на форуме "Сделано в России - 2021" премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости создавать условия для повышения сбыта отечественных промышленных товаров, обеспечивать широкий выход российских предприятий на внешние рынки, вовлекать предпринимателей, прежде всего - малый и средний бизнес.

"Приоритетна поддержка несырьевого неэнергетического экспорта. Для Ставропольского края приоритетна для экспорта вся промышленная продукция, плюс сектор АПК - это продукция пищевой промышленности и переработки. Кроме этого, продукция, так скажем, низкой степени переработки, которая вывозится на экспорт, по ней тоже будем предоставлять услуги. В 2022 году планируется поиск иностранных покупателей, консультации, участие в выставках - задача поддержать несырьевой неэнергетический экспорт, и, в приоритете, поддержать высокотехнологичный", - сказал Одарич.

Как уточнил Одарич, потенциально выйти на экспорт может большая часть пищевой продукции региона. "Вся "пищевка" в Ставропольском крае конкурентоспособна по цене, прежде всего, и по качеству. При этом я не умаляю нашу промышленность, есть замечательные производители машин и оборудования, например", - сказал он.

Ранее сообщалось, что ставропольские предприятия переработки с начала года отправили на экспорт продукции почти на $180 млн, что на 7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности Ставрополья в 2021 году расширили географию экспортных поставок. Продукция, производимая в регионе, поставляется более чем в 60 стран.