Кабмин утвердил правила выделения средств Нижнему Новгороду на обновление парка трамваев

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, в соответствии с которым утверждаются правила предоставления Нижегородской области 650 млн рублей для обновления парка трамваев, курсирующих по маршруту, пролегающему по исторической части Нижнего Новгорода. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр поможет Нижегородской области обновить парк трамваев, курсирующих по маршруту, пролегающему по исторической части региональной столицы. На эти цели будет выделено 650 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в правительстве, решение о выделении средств принято в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода и 125-летия со дня запуска первого трамвая в России. Сообщается, что средства уже предусмотрены госпрограммой "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Они поступят в регион до конца 2021 года после того, как руководство субъекта заключит с Минпромторгом необходимое соглашение.

В пресс-службе напомнили, что в конце августа Михаил Мишустин посещал Нижний Новгород с рабочей поездкой. Председатель правительства выступил на пленарной сессии V Всероссийского форума "Среда для жизни", участники которого обсуждали развитие городской инфраструктуры, в том числе транспортной, для повышения качества жизни горожан.